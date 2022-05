Quentin LACOMERE*

Un goût certain pour le service aux personnes transmis par des parents restaurateurs "Vieille école". Le sens de la perfection et de la satisfaction des hôtes et l'envie de transmettre ses savoirs à ses collaborateurs.



Un diplôme en poche , premières armes à Paris dans une brasserie du boulevard Haussmann pour y acquérir le goût du "coup de bourre", y développer l'organisation et les techniques pour une efficacité optimale.



Vient ensuite l'envie d'approffondir avec un bar à cocktail de Neuilly ou en tant que responsable de bar j'ai rencontré d'autres challenges (personnel à gérer, stocks, animations....)



Départ pour l'étranger avec une experience Irlandaise, fief des pubs et d'une ambiance résolument tournée vers cette culture "Baristique" - Découverte de la face sociale et de l'imprégnation forte des bars dans nos cultures.



Retour en France et peaufinage du parcours en alternant les saisons Hiver / Eté. Découverte au contact des commis et stagiaires de l'envie de transmettre tous les "trucs" du métier afin d'accéder à l'ultime récompense: La satisfaction du Client.



Parallèlement, mise en place de réflexions sur le métier et ses exigences, sur les nouvelles techniques de vente, sur la diversité des structures et leurs spécificités.



Première place de responsable de salle dans une résidence de personnes agées de catégorie sociale élevée où l'insatisfaction du client est inenvisageable.



Debut 2008 un grand pas en avant en intégrant le BACF pour y suivre une formation de Formateur Professionnel d'Adultes afin de transmettre mes acquis aux autres pour que le capital "savoirs faire" puisse grandir et se reproduire



Et puis enfin...



Consultant formateur Indépendant pour les cafés, bars, brasseries.

http://conseils-bar.fr.nf



Mes compétences :

Audit

Bar

barman

Client mystère

Cocktails

Conseil

Consulting

Formation

Gastronomie

Gestion fournisseurs

Hôtellerie

Optimisation

Organisation

Qualité

restauration

Service bar