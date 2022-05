Bonjour,



En pleine reconversion professionnelle, je suis disponible et reste ouvert à toutes propositions !



Je vous souhaite une très bonne visite sur mon profil !

N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire,



«Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n’abandonnent jamais»



En vous souhaitant un très bel automne ,

Bien cordialement,

Quentin Lacquit.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

SAP

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint

Développement commercial

Vente

Besoin client

Ciblage prospects