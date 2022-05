Quentin LAFFARGUE

Nouvel arrivant en région "Auvergne-Rhône-Alpes" depuis le 23 Décembre 2016, après une période d'activité en tant que contrôleur de gestion au sein de la Société LISI Aerospace Creuzet située à Marmande.



Les différentes tâches et projets menés dans cette Société et plus précisément dans une usine m'ont permis d'acquérir les connaissances spécifiques à ce métier et d'affirmer mon expérience professionnelle. Ainsi, après un apprentissage de deux années reparties entre une année au siège de Paris et une année sur le site de LISI Aerospace Châteauroux, j’ai eu, depuis 2 ans, pour mission la mise en place et le suivi des normes et procédés de controlling sur le site de Marmande. J'étais en partie responsable de la réalisation des reportings mensuels, de l'élaboration du Budget, de la validation des stocks, de la mise en place des inventaires tout en veillant à optimiser au mieux les ressources de l'entreprise et à préconiser des solutions pour remédier aux difficultés rencontrées.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Microsoft office

Logiciel sphinx