Quentin LAMY

Madame, Monsieur,



Mon savoir-faire s'oriente autour de la gestion de projets techniques, de l'étude à la réalisation de produits industriels et de projets du bâtiment. Au cours de ma formation scolaire et de ma carrière professionnelle, j'ai participé à l’étude et souvent réalisé sur le terrain la conception et la fabrication de projets tels que « l’aéroport de la TONTOUTA (Charpente Acier), le BAC de la OUAIEME (l’Ingénierie Navale), la laverie de TIEBAGUIE (Tuyauterie Industrielle).



Je serais heureux de prendre en charge de tels projets en respectant les paramètres coût, qualité, délai afin de garantir la satisfaction de vos clients. Motivé, je m'implique fortement dans mes activités professionnelles pour réaliser des objectifs ambitieux. Mon savoir-vivre enrichi de mes expériences à l'international atteste de ma capacité d'intégration et d'adaptation et m’ont permis aussi de côtoyer un public varié et d'affirmer mon aisance relationnelle.



Je me tiens à votre entière disposition pour une rencontre qui me permettrait de vous faire part de mes motivations et de mon enthousiasme.



Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.





Mes compétences :

Solidworks

Macromedia Flash

Autodesk Inventor

Autocad

ArchiCAD