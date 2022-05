Actuellement technicien d'exploitation, je souhaiterais évoluer vers un poste me permettant d'acquérir plus de responsabilités et de développer mes compétences techniques notamment en système.



Mes compétences :

Virtual Box

VPN

VMware

VMS

SQL

Personal Home Page

Oracle

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Server

MVS

Linux Red Hat

Linux Debian

Linux

LAN/WAN > VLAN

HTML

Citrix Winframe

C Programming Language