Quentin LASSERRE

Actuellement Ingénieur Commercial au sein du cabinet GREEN Conseil, ma mission est le développement de la Business Unit des Organisations Sportives.



Ce développement passe par une mise en valeur de nos savoir-faire et expériences dans le secteur, ainsi qu’une capacité à pouvoir mettre en œuvre les évolutions réglementaires du marché. Notre objectif est donc de renforcer notre positionnement au sein des organisations sportives, afin de leur proposer une expertise sur-mesure sur des thèmes allant de la digitalisation des processus, à la conception de nouveaux SI collaboratifs en passant par l’accompagnement à la mise en place de la réforme des territoires.



Etant passionné de sport depuis toujours, GREEN Conseil m'a naturellement placé sur ce segment de marché. Je compte bien mettre en pratique mes connaissances personnelles de ce secteur, pour accompagner les associations sportives dans leur développement et leurs chantiers de transformation, à l’aide de l’expertise incontournable détenue par les consultants GREEN Conseil sur ces problématiques.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Gestion de projet

Comptabilité

Marketing

Gestion de la relation client

Qualité

Communication

Adobe Dreamweaver

GANTT Project

Microsoft Office

SolidWorks

ERP

Analyse fonctionnelle

Optimisation des process

Gestion des stocks

Visual Basic for Applications

GPAO

Gestion de flux

Gestion clients