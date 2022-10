Théodore ZAGHIAN

Je développe des offres commerciales innovantes avec ingénierie financière et je réalise des outils de communication et d'aide à la vente pour accompagner la force commerciale dans le développement du portefeuille client. Je maîtrise mes marchés traditionnels et appréhende les nouveaux grâce aux études de marché que je mène dans les secteurs industriel, agro-alimentaire, tertiaire, énergétique et agricole. J'ai également pour mission de promouvoir nos savoir-faire à travers des vidéos, des documents références, la presse spécialisée et des événements BtoB nationaux (salons professionnel, conférences, séminaires, clubs...). Je mets à profit ma passion pour le digital afin de créer des outils numériques et faciliter la conduite du changement lors du déploiement et l'animation d'outils d'envergure nationale (Extranet, CRM...). La richesse de ce poste réside dans l'étroite collaboration avec toutes les filières l'entreprise, et le pilotage en mode projet de toutes mes missions. Je développe ma seconde passion qu'est la photographie afin d'enrichir au fil des années une photothèque de nos meilleures installations & technologies que je mets à disposition en interne pour nos différents supports de communication mais également en externe pour les réseaux sociaux. Je suis ponctuellement amené à avoir un rôle de manager (CDD, alternance et stage).