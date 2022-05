Quentin LASSON

Je suis actuellement un jeune diplômé de l’école d’ingénieur Grenoble INP Génie industriel. Je me suis spécialisé en ingénierie de produit. En plus de cette formation j’ai effectué un semestre de Design à l’ENSCI les ateliers



Actuellement en recherche d'emploi, je voudrai m'inserer dans un milieu créatif afin de profiter au maximum de mes compétences en ingénieurie du produit et en Design Industriel.



Mes compétences :

Solidworks

CATIA

Rendu 3d

Keyshot

Publication assistée par ordinateur

Conception mécanique

Industrialisation

Plasturgie

Microsoft Office

Adobe Creative Suite

Design industriel

Créo