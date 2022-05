Quentin LAVERGNE

Systèmes d’exploitation :



- OS Serveur : Windows serveur 2003, 2008, 2012, Debian

- Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10

- Distributions Unix : Ubuntu, MAC OS X





Compétences réseaux :



- Configuration de routeurs et commutateurs Cisco

- Certification Cisco CCNA1 obtenue en 2008 et CCNA2 obtenue en 2009

- Réalisation de Vlan

- Configuration serveur DNS et Active Directory

- Gestion d’utilisateurs sous Active Directory

- Installation de passerelle filtrante

- Installation et maintenance sur micro-ordinateurs

- Installation et configuration de systèmes d’exploitation clients

- Installation et maintenance des différents équipements réseaux

- Pose et câblage de dispositifs de raccordement





langage de programmation :



- HTML, PHP





Logiciels de bureautique

- Word, Excel, Publisher, PowerPoint et équivalent libre



Mes compétences :

Patience