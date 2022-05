Quentin LE CAM

Développeur Android depuis 2013 pour la société Open, où j'ai réalisé plusieurs projets publiés sur le Google Play store dont un où nous avons déjà enregistré entre 50 000 et 100 000 téléchargements dans le domaine des assurances.



Mon rôle :

- Mise en place de l'architecture d'un nouveau projet Android.

- Développement de l'application suivant des spécifications précises.

- Suivi du projet et résolution des anomalies remontées.

- Veilles techniques et technologiques, essentiellement sur les produits innovants.



J'ai aussi participé à une présentation pour le groupe dans les locaux de Google à Paris.



Mon profil :

Curieux et passionné par les nouvelles technologies surtout dans le domaine de la mobilité. Je suis passionné par la plateforme Android et tout ce qui gravite autour.

Rigoureux, autonome j'applique avec enthousiasme ma tâche.

J'apporte une attention aussi au relationnel et la communication.



Spécialisations :

Programmation : Java, C, C++/QT

Développement mobile : Android (smartphones/tablettes), iOS.

Programmation Web : HTML5/CSS, Javascript, PHP,AngularJS.



Forum :

Je suis également Top Contributeur et étoile montante pour Google sur leur forum Gmail et Chrome, ce statu me permet d'aider les utilisateurs à utiliser ces produits mais aussi avoir un lien particulier avec Google. information sur le programme : https://topcontributor.withgoogle.com/?hl=fr



OS :

Mac OS X,Linux,Windows



Mes compétences :

PHP

Jni

C

C++

REST

Java EE

Android SDK

Java

Android

Linux

iOS

SQLite

Personal Home Page

Objective C

MySQL

Microsoft Windows

Mac OS X

Linux Debian

ECLiPSe

C Programming Language

Apple Mac