Quentin LE CAM

Après deux expériences au sein de l’Université de Leicester (UK) dans l’analyse de boues de station d’épuration et d’Eco-Emballages dans l’assistance aux collectivités (amélioration de leurs performances de tri), j'ai travaillé pendant un an et demi sur diverses missions d’études et de maîtrise d’œuvre (renouvellement de marchés de collecte, audits, construction et réhabilitation de déchèteries, assainissement collectif ou non collectif, dossiers réglementaires, ...) au sein du bureau d’études Amodiag Environnement.



J'ai intégré Ecogeos en 2016 en tant qu’ingénieur études et travaux et intervient en assistance aux collectivités et entreprises privées de la gestion des déchets, ainsi qu’en appui technique auprès des membres d’Ecogeos sur les problématiques hydrauliques.



Ma double spécialisation en gestion des déchets et en hydraulique est mise en pratique au quotidien dans des études hydrauliques, des calculs de dimensionnement d’infrastructures, l’analyse de données et en Maîtrise d’Œuvre.



Mes compétences :

Gestion des déchets

Sites et sols pollués

Eau et assainissement

Assainissement non collectif

Marchés publics

Maitrise d'oeuvre

Réglementation ICPE