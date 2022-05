Quentin LE GRATIET

13 ans d'expérience professionnelle dont 11 années dédiées à l'automobile au travers la formation et l'animation réseau Après Ventes et Ventes VP & VU pour 2 constructeurs majeurs sur 6 régions.



Etre à l'écoute du client, adapter l'offre de produits et services, fidéliser la clientèle, améliorer les processus et donner vie à des idées sont les points clés de mon développement personnel et professionnel.



Mes Coordonnées :

Tel : 06.95.46.01.94

Mail : quentin_lg@yahoo.com



Mes compétences :

Automobile

Développement commercial