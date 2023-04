Thierry BIAS

En 2010, j'ai co fondé Globe Cleaner afin d'offrir des prestations de nettoyage au plus proche des besoins des entreprises, avec un haut niveau de qualité et de réactivité.



Au fil des années, s'est ajoutée à cela la fibre développement durable qui fait désormais partie à 100% de notre ADN. Nous réalisons nos prestations avec des produits inoffensifs pour l'environnement et la santé humaine et, depuis 2022, nous sommes devenus la première entreprise de propreté d'Ile-de-France à avoir reçu l'Ecolabel.



Aujourd'hui, j'ai à cœur de conserver, au sein de Globe Cleaner, notre culture de l'engagement et de la convivialité. Je pense que c'est cela qui satisfait aujourd'hui nos collaborateurs et nos clients, au-delà de la qualité des services rendus.