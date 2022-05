Quentin LEHMANS

Une expérience professionnelle de 15 ans, au travers des industries métallurgique, aéronautique et nucléaire en management de service, conduite du changement et gestion de projet, permettant d'apporter une performance rigoureuse, structurée et collective et une maitrise des objectifs de coûts, délai, qualité et de sécurité.



Mes compétences :

SAP

Maintenance

Logistique

Production

VBA

Visual Basic

SQL

Microsoft Office

C++

C Programming Language

Management et communication pluridisciplinaire

Réorganisation de service - Management du changeme

Gestion de projet

Expertise « Data » et KPI

SAP Business One