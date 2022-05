Quentin LEHOUX

Développeur Microsoft depuis 2010, je me spécialise en ASP.NET a partir de 2012 (VB puis C#) et le développement Front-end (javascript, jQuery et Knockout.js). Maitrisant aujourd'hui ces technologies, je suis en charge de la conception complète des nouveaux produits (Back-end/Front-end) et peux partager mes compétences autour de moi. Fort d'une volonté de toujours tendre vers la meilleure solution technique, je met à profit mon expérience et mes acquis pour faciliter la maintenabilité des produits que je conçois.

Aujourd'hui, toujours passionné par le développement, j'élargis mon champ de compétences en gérant deux développeurs. Cette position s'inscrit dans le cadre d'une volonté de progresser tant au niveau technologique que des responsabilités.



Mes compétences :

C#.net & VB.net

Asp.net

VB5

SQL

Javascript

Programmeur

Visual Studio

Informatique

Ajax

Développeur

TFS

C#

Html

JQuery

MVC

WCF

css3

less

Knockout.js

API rest