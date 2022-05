Nicolas HALGAND

COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE



Installation et maîtrise de l’architecture du logiciel de comptabilité, paie et facturation Quadratus Informatique (qxchange, web services....)



Connaissance Client TSE Windows, Connexion VPN, Client léger (Type Wyse /Itium)



Système d’exploitation :

Windows 95-98, Windows 2000 et Windows XP, Windows 2000 Windows 2003 et Windows 2008, Notion Serveur Novell 4



Bureautique : Ms Office 97, 2000, XP et 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Access ...)





Sauvegarde : Nt Backup (Nt4, 2000 et 2003), Veritas backup exe, Arcserve version Windows