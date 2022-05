Quentin LEMONNIER

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le Digital Marketing, les acronymes de ce milieu n'ont plus de secret pour moi. SEM, SEO, SEA, SMA... ont chacun leurs enjeux et leurs problématiques. Passionné par les différents enjeux que peuvent rencontrer les entreprises en digital marketing, j'apporte en fonction de mes connaissances techniques et mon expérience, des solutions afin d'atteindre les objectifs fixés et les dépasser.



Mes expériences dans des domaines aussi variés que l'audiovisuel, la banque, l'immobilier, le golf et la plongée m'ont permis de développer mes compétences autant dans le marketing traditionnel que dans le digital marketing.



Le digital marketing est un vaste univers dans lequel j'ai choisi quelques spécialités comme l'acquisition de trafic et Community Management. Ma mission principale est de créer un ensemble d'actions qui pointent toutes vers un même objectif : le ROI avec un suivi précis via des outils de veille et de statistiques.



Ce que j'aime dans mon métier, c'est la diversité des contenus, l'ouverture sur le monde numérique. Mes missions sont toutes différentes avec des univers, des communautés, des vocabulaires spécifiques. L'adaptabilité est une compétence indispensable pour mener à bien mes missions.



Mes compétences :

Audit

Blogging

Communication

Community management

Conseil

Gestion de projets

Management

Marketing

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Marketing viral

Réseaux sociaux

Responsable marketing

Veille

Web

Search

Digital marketing

SMO