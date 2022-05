Quentin LEREDDE

Titulaire d’un Master 2 en Génie Mécanique option fabrication et UGV, j'ai un réel intérêt dans l'élaboration de la fabrication d'une pièce et plus particulièrement dans l'usinage des métaux.



Fort d'une expérience cumulée supérieure à deux ans dans de multiples domaines tels que l'automobile ou le médical. Mon objectif est de pouvoir m'affirmer au sein d'une équipe mais aussi d'enrichir mes expériences sur le terrain.



Actuellement Ingénieur Méthodes au sein du service méthodes de KSB La Roche-Chalais, je suis à la recherche de nouvelles opportunités et de nouveaux projets. Un situation stable me permettrait de m'investir et de maintenir un niveau de performance élevé pour l'entreprise qui me donnera ma chance.



C'est pourquoi je propose mes services en tant d'ingénieur méthodes industrialisation et plus précisément sur des process tels que l'usinage, le soudage.

Mes compétences acquises durant mes précédentes expériences tels que la définition de gamme d'usinage, la programmation CN via logiciel de FAO, la gestion et amélioration de post processeur et l'amélioration continue de ligne d'usinage me permettront de m'adapter dans toutes les situations rencontrées en production.



Mes compétences :

Amélioration de process

Analyser et améliorer les performances

Production industrielle

Management

Lean development

Gestion de la production

Ingénierie

Vericut

Unigraphics