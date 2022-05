Quentin LEREDDE

Je suis Directeur Technique, et j’officie depuis dix ans dans des entreprises parisiennes. Ces années riches en expériences variées m’ont permis de développer mes compétences techniques, de gérer des comptes, des projets, de manager les équipes.



Ces neuf années m’ont vu piloter des équipes de 4 à 11 personnes, assurer la fonction de Directeur Technique, Directeur Produit, Directeur de Projets, de Chef de Projet Technique, de Scrum Master, d’être au service de grands comptes comme Qobuz, les Galeries Lafayette, la FNAC ou Veolia Transdev afin de les assister dans la conception et le développement de leurs solutions e-commerce, web, mobiles et/ou connectées.



La diversité et la multiplicité de ces expériences m’ont permis de développer une forte expertise technique, mais également des compétences plus larges sur le plan fonctionnel ou encore en management.



Je suis titulaire d’une certification SCRUM Master (CSM) et d’une certification JAVA (J2SE 6.0).



Les valeurs que j’apprécie sont la qualité, la confiance, l’engagement, le travail en équipe et le partage.



Mes compétences :

Webservices

Scrum master

Ipad

J2ee

Web

Architecte

Java

Iphone

Android

Chef de projet

Project management

Agile Development

Xcode

IOS

Mobile applications

MySQL

jQuery

Tomcat

XML

Eclipse

UNIX

Json

JQuery Mobile

SQL

Windows

SOAP

Html 5

Mac os x

Subversion

Web 2.0