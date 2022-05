Quentin LOHIER

Bonjour à vous,



J'occupe actuellement un poste de commercial auprès des entreprises et représentant les collectivités territoriales. Travaillant avec le leader du marché, secteur communication et régie publicitaire, cela fait maintenant plus d'un an et demi que je suis VRP chez MEDIA PLUS COMMUNICATION.



Toujours dans l'idée de nouveaux projets et challenges je reste ouvert aux opportunités.



N'hésitez donc pas à me contacter afin d'échanger.



Vous souhaitant une bonne journée.



Bien cordialement



Mes compétences :

Négociation commerciale

Evénementiel

Communication