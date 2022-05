Quentin LUC

Étudiant en 2ème année d'ingénierie d'affaires à l'ISIALM (Institut Supérieur d'Ingénierie d'Affaires Le Mans), je suis à la recherche d'un stage de 4 mois (avril-juillet) qui me permettrait de développer et de mettre en pratique les compétences acquises lors de ma formation : Gestion de Projet, Détection d'affaires, Négociation, Suivi relation client.



Mon parcours, tant bien scolaire que professionnel me permet de m'adapter très facilement peu importe le contexte. J'ai effectivement suivi un cursus DUT Mesures physiques + 6 mois d'études en physique en Angleterre qui me permet d'avoir des connaissances variées, facilitant ainsi mon insertion au sein de différents secteurs. De plus mes expériences professionnelles au Brésil et à Malte me permettent de m'adapter aux différentes cultures.



Mes compétences :

Négociation

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale

Gestion de projet