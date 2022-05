Quentin MACHARD

Je suis un autodidacte de 22 ans habitant à Nantes (44). Actuellement en alternance à l'école IMIE (Web Master & Design) et chez Palpix en temps que développeur web full stack afin de me spécialiser dans mon domaine : Le Web; et de faire de mon passe-temps, mon métier.



Durant mes années d'apprentissage solo et de curiosité personnelle, j'ai développé une culture artistique, un sens du détail, de la rigueur et surtout une grande passion pour la conception web.



Durant mes deux années d'études à l'IMIE de Nantes, je développe un vif intérêt pour le développement back-end, et m'oriente sur un parcours de Concepteur Développeur Informatique. Ou j'aimerais découvrir de nouvelles technologies comme Symfony ou Backbone.



Mes compétences :

Mobile

Intégration web

PHP

Programmation orientée objet

Conception

MySQL

PostgreSQL

Symfony2