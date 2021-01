Valentin LE MELLAY

Étudiant à l'Institut de l'Internet et du Multimédia, je poursuis mes études dans l'axe "Web & E-business" dans le but de développer mes compétences dans le développement Web et de devenir Chef de Projet Web. J'ai décidé de devenir auto-entrepreneur afin de mettre en pratique mes acquis et de gagner de l'expérience.



L'entreprenariat est un des domaines qui m'intéresse le plus. La créativité et la réflexion sont deux de mes atouts. C'est pourquoi je recherche à travailler avec des Start-ups du domaine du Web.



Mes compétences :

JavaScript

Développement web

JQuery

Adobe Premiere Pro

HTML 5

CSS 3

PHP

Adobe Photoshop

Web

Logic Pro X

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Infographie

JQuery UI

SEO

Webmarketing

Web design

Wordpress

Bootstrap

LESS

Woocommerce

Ajax

Node.js

AngularJS

Gestion de projet

Ionic Framework

Marketing

PhoneGap