Le magasin Décathlon Chartres recherche des responsables de rayon, des vendeurs et vendeuses motivé(e)s, pratiquant(e)s et passionné(e)s par le sport.

Vous aimez le contact avec les clients et vous savez vous mettre au service d'un collectif pour atteindre vos objectifs.

Tout type de contrats disponibles (Temps partiels, stagiaires, alternants, CDI) adressez directement vos candidatures par mail sur ce profil ou a quentin.mallet@decathlon.com



