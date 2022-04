Arnaud TARRY

Mon secteur d'excellence se situe en amont du projet, en phase de conception et de validation d'idées techniques. Une fois ces solutions validées, j'assure la communication avec les tierces parties (clients, fournisseurs, partenaires) pour mettre en avant les points d'excellence des solutions.





Segment d'expertise avancée : C/C++/C#, Qt, PHP, AJAX, LAMP, REST, Embedded

Niveau de responsabilité : gestion d'équipe sous contrainte budgétaire et gestion RH



Spécialisations Langage : C, C++ et C#

Spécialisations Langage Web : PHP 4/5 (POO), CSS, HTML, JQUERY, AJAX

Spécialisation Imagerie : openCV2.

Spécialisation Serveur : LAMP, LNMP, MariaDb Cluster

Spécialisation Architecture : REST, Mainframe, Embedded

Compétences transverses : ISO 9001, Lean Management, HSE, 21CFR11,...



Mes compétences :

Audit

Développement web

Stratégie web

Gestion de projets

Système de management QSE

Formateur

MCD

PARETO

Formation

AMDEC

5S TPM

Lean management

REST

PHP

C

Réseaux informatiques & sécurité