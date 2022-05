Quentin MARGUERITTE

Après avoir validé mon Master en Ressources Humaines, je me suis accordé un break de 10 mois loin de la France. J'ai ainsi voyagé en Nouvelle Zélande ainsi qu'en Indonésie pour ce qui a été l'expérience la plus enrichissante de ma vie.



Maintenant, je suis de retour et prêt à offrir mes services et mes compétences à votre entreprise.



Donc, si vous êtes à la recherche d'un profil atypique, d'une personne pouvant se fondre sans problème dans un collectif et pour qui travail rime avec curiosité, dialogue et investissement, n'hésitez pas à jeter un œil ci-dessous.



Mes compétences :

Médias

RH

Marketing

Communication

Gestion de projet

Digitalisation de l'entreprise

Social networking

WordPress

Audit