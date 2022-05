Quentin MERLET

Passionné depuis ma plus tendre enfance, j'ai 14 ans lorsque je décide de devenir cuisinier. C’est ainsi qu’à 16 ans, je rentre à l’école hôtelière de Saint-Michel à Blanquefort (à 4 km au nord de Bordeaux en Gironde), j'effectue ma première expérience à Megève au restaurant gastronomique du Chalet du MONT D’ARBOIS célèbre relais et château appartenant à la famille de Rothschild.

Ensuite je solidifi ma carrière au Château de Mirambeau Relais et Chateau 4*L, aux côtés de Frédéric Millan, grand chef cuisinier du sud-ouest ou je m'initie à la grande cuisine pendant 6 ans. Ce parcours a été ponctué de passages dans différentes maisons telles que JEAN RAMET ( 1 macaron michelin), MONTBLANC TRAITEUR, RELAIS ET CHATEAU de MARGAUX 4 etoile luxe, le ROYAL CHAMPAGNE à Epernay 4 etoile luxe, qui m'on permis d’affirmer mon ambition de partager mes goûts pour une cuisine de qualité.



En 2010, je m'exile pour un voyage de deux ans à Saint Martin aux Antilles pour lequel j'ai eu un vif coup de cœur . Mon goût pour une cuisine du terroir aux accents exotiques s’affirme.



En 2014 Chef du restaurant gastronomique Le Vilargène, J'ai proposé une cuisine gastronomique et moderne, inspirée par la richesse de mon parcours.



En 2015 je pris les commandes du restaurant le magasin général de l'écosystème DARWIN, en tant que chef exécutif, brigade de 15 cuisiniers et les différents points de distribution. le magasin général est aujourd'hui le restaurant bio le plus grand de France en capacité d'accueil et j'ai contribué à sa labélisation par l'organisme Ecosert.



Aujourd'hui j'ai pris un nouveau challenge aux Tables de Vatel Bordeaux.



Mes compétences :

formation

management

elaboration de carte et menu

suivi des stocks

elaboration de fiches techniques

gestion des coûts

inventif et creatif

passionner

ratio

gestion des plannings