Quentin MICHAUD

Intégré au domaine de la performance supply chain @Onepoint, je m'intéresse de près aux nouvelles technologies (notamment la blockchain et l'AI) appliquées à la logistique. Je valorise ces notions dans une démarche d'intelligence économique au service de l'innovation.

Je participe à l'administration du Master Digital and Innovative Supply chain (DISC) de Neoma BS (campus parisien).



Mes compétences :

Information system / IT

Consulting

Logistics analysis

Web dev & design

Buying, e-procurement, supplying

Community Managment