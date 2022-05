Quentin MIQUEU

Fraichement diplomé d’un master 2 en alternance de Commerce et Management spécialisé dans le marketing digital, je ressors grandi d’une solide expérience en tant qu’assistant commercial,

communication et marketing au sein de l’entreprise leader du ticket électronique en France et de mes expériences personnelles.

Dynamique et adaptable je m’intéresse aux nouvelles technologies à l’art et la culture.

Disponible dès maintenant, je cherche un emploi permettant de me perfectionner dans la voie commerciale et effectuer des missions en Australie et en Amérique du Nord.



Mes compétences :

Télécommunications

Télécoms

Réseau

Esprit d'équipe

Management

Communication orale

Marketing digital

Négociation contrats

Traduction anglais français

E-commerce

Dynamisme

Esprit d'initiative