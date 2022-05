Quentin MONEIN

Ayant suivi une formation par alternance bac+2, puis bac+4, je suis aujourd'hui diplômé de la formation Responsable en Ingéniérie Réseaux.



J'ai débuté mon parcours en tant que gestionnaire de parc informatique sur un site de production pharmaceutique du groupe AstraZeneca près de Tours.



Puis je découvre à Paris l'expérience de la SSII au travers d'une PME. Clarsys me charge de la gestion du parc informatique, et de projets pour Assor, cabinet de courtage en assurances.

A la suite de ma formation, Clarsys me confie une nouvelle mission pour un nouveau client : la reprise de l'infogérence quotidienne de Kea & Partners, cabinet de consulting.



En aout 2011, j'ai quitté Clarsys pour vivre un projet personnel : une année à voyager en Asie du sud est et en Australie.



De retour de voyage j'ai renouvelé ma collaboration avec Clarsys en tant que membre de la cellule Systèmes, Stockage et Virtualisation, où je gère aujourd'hui des projets principalement dans le milieu médical pour l'Institut Mutualiste Montsouris, et dans l'industrie pour le groupe Elixens.





Mes compétences :



Certifications : VMware 5.1 VCP5-DCV, Veeam Sales Professionnal, Veeam Technical Sales Professionnal, Norskale VUEM & Transformer 2.60



Systèmes : Windows 2000 à 8, 2003 & 2008 Serveur.



Réseaux & stockage : Switches HP, Enclosures HP Bladesystem, Baies Netapp & Dell, iSCSI & Fiber Channel.



Outils : VMware 5.1, Citrix XenApp & XenServer, VUEM, Veeam Backup, BESR, eTrsut, Symantec Endpoint Protection, Kaspersky, téléphonie mobile Androïod, Blackberry & Apple, DFS, Active Directory, Exchange 2007-2010.



Gestion SI : Gestion de parc, asset management, helpdesk, mise en place de process, gestion de la documentation et notions de qualité informatique, monitoring et supervision, reporting.



Encadrement : Stagiaires et petites équipes.



Gestion de projets.