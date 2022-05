Quentin MONTEILLIET

Rigoureux et dynamique, je recherche à être force de propositions pour répondre à la demande du client.



Attiré par les process industriels et les techniques de fabrication, je cherche à développer mes connaissances dans les différents milieux dans lesquels j’évolue.



Autodidacte, j’acquiers les outils qui me permettent d'améliorer et d'optimiser mon travail. Possédant un esprit analytique et mécanique j'aime relever les défis qui se posent à moi.



J'ai appris ou ai été formé sur la majeur partie des logiciels de CAO et FAO. La mise en pratique s'est faite dans les entreprises respectives.



Le fait d'avoir débuté dans le milieu du prototype et du moule me permet d'avoir une approche directe et efficace. Mes expériences suivantes se sont faites dans le milieu de la production et du décolletage ce qui m'a permit d’étoffer mes connaissances et d'intervenir rapidement sur la résolution de problèmes et d'anticiper ceux à venir.



Sociable et enjoué j'apprécie le travail d'équipe, que ce soit autant avec les équipes de régleurs dans l'atelier que les responsables de projets. J'aime à travailler toutefois en autonomie sur des sujets particuliers. Partant du principe que l'on fera toujours un meilleur travail à plusieurs je n'hésite pas à demander et à partager mes connaissances.



Mes compétences :

Conception

CAO

CFAO

Chiffrage

Prototypage

Solidworks

Produit process

Catia v5

Dynamique rapide

Gestion de projets