Quentin MOREAU-DEFARGES

Goût prononcé depuis plus de 15 ans pour les jeux vidéo, comics, mangas et tout ce qui a trait à la culture geek.



Entré chez Gameloft en 2010 et assurant désormais la supervision de plusieurs projets prototypes Android en simultané (5 producers, > 100 personnes), j'ai réussi à développer de manière significative mes compétences techniques (production framework, outils, méthodologie SCRUM...) et managériales (gestion de projets complexes avec multiples interlocuteurs, anticipation des risques, resolution de conflits, motivation des hommes, promotions, evaluations...), dans les contraintes de temps et de ressources imposées.



Véritable interface entre les équipes de production et les headquarters, j'ai aussi veille a la circulation et la remontee d'informations aux équipes top management SEA. L'aide active à l'identification de solutions innovantes fait parti de mon quotidien, avec pour objectif d'améliorer et d'automatiser les process existants.



Me tenant quotidiennement au fait de l'actualité vidéoludique, passioné et rigoureux, j'ai aujourd'hui à coeur de délivrer avant tout des jeux de haute qualité sur plateforme Android, apres avoir deja demontre cette meme competence sur environnements JAVA et iOS. Mon objectif : assurer un divertissement maximal à l'utilisateur final.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Web

Production

Management

Coaching

Leadership

Game design

Problem solver

JAVA

Process management

International management

IOS

Quality management

Persuasion

China

Video games

Quality Assurance

Patience