Quentin MORICEAU

Fraîchement diplômé d'un Master Informatique ALMA (Architecture logiciel) de l'Université de Nantes, je suis actuellement en poste chez GFI informatique, sur leur centre de services de Nantes.

Je m'intéresse depuis toujours aux nouvelles technologies, aussi, c'est tout naturellement que je me suis orienté vers cette filière informatique, une science d'avenir.



Mes compétences :

JavaScript

Java EE

Google Apps

C

jQuery

Python

Langage assembleur

HTML 5

CSS 3

PHP

UML

SPARQL

Qt

C++

Java

JUnit

OCaml

SQL