Quentin MOTTE

Après ma formation à l'INSA de Lyon, j'ai intégré l'entreprise CBR TP (filiale de Vinci Construction France) au sein du service études de prix et dans laquelle j'avais effectué mon stage de fin d'études. Pendant 4 ans, j'ai eu l'opportunité de répondre à de nombreux appels d'offres pour des chantiers de tailles variables et dans des domaines différents (ouvrages d'art, génie civil urbain, travaux hydrauliques, ...). J'y ai découvert l'importance de l'analyse et la synthèse des dossiers d'appel d'offres en vue d'apporter la meilleure réponse technique et financière. C'est également un travail qui nécessite de savoir travailler en équipe car il y de nombreux intervenants à orchestrer. Cette expérience acquise m'a permis de devenir par la suite responsable du service études de prix tout en continuant à travailler en direct sur des projets en amont.

Après avoir connu la phase études, j'ai eu envie de découvrir la phase réalisation du projet sur les chantiers en tant que conducteur de travaux



Mes compétences :

Étude de prix