Quentin MULPY

Je suis employé au sein de la société CETIB-PORTRON DEXIS (groupe DESCOURS ET CABAUD) en tant qu'attaché technico-commercial sédentaire depuis Septembre 2015 suite à une année d'alternance en Licence Professionnelle Technico-Commercial en Produits et Services Industriels avec l'IUT de Saint-Etienne Jean Monnet.



Mon rôle est de développer un porte-feuille client en binôme avec un autre commercial itinérant qui comporte une centaine de clients.

Je rappelle les clients pour obtenir une réponse de leur part suite à plusieurs offres de prix.

Je réponds aux appels d'offres et aux divers appels téléphoniques.

La société CETIB-PORTRON est spécialiste de l'enlèvement de métal et met à disposition auprès de ses clients une large gamme d'outils coupants, d'abrasifs ou encore d'appareils de métrologie.

Je m'occupe du secteur géographique de la Loire et de la Haute-Loire.



Mes compétences :

technicien

Solidworks

Pro/ENGINEER

Open Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CATIA