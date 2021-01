. QUI'ÉTUDE TRAVAUX

● Vous recherchez des artisans sérieux et faisant du travail de qualité dans l’ouest de Lyon ? Avec des avis et des garanties?



● Vous souhaitez être épaulé, afin que vos travaux se déroulent SIMPLEMENT et FACILEMENT ?



● Malgré le bouche à oreille, vous n’avez pas trouvé le BON artisan ?







FAITES-VOUS CHOUCHOUTER PAR UN COURTIER EN TRAVAUX



►Un seul interlocuteur pour faciliter vos travaux : depuis la genèse de votre projet, jusqu’à la recherche d’aides financières.



►Nos prestations sont ENTIÈREMENT GRATUITES.

(Elles sont offertes par les entreprises du bâtiment, au titre du temps que nous leur faisons gagner et du volume d'affaires apportées)



Vous voulez créer une extension à votre maison, rénover votre cabinet médical ou bien réaménager votre magasin à Lyon ?

Quels que soient vos travaux de gros œuvre (extension, surélévation, reprise en sous-oeuvre, charpente, toiture, …), de second œuvre (rénovation, salle de bain, isolation, fenêtres, …), voire même de finition (décoration, agencement, bibliothèque, …), vous avez obligatoirement des questions spécifiques.



○ Un architecte est-il obligatoire ? Un maître d'oeuvre ? Un diagnostique par un bureau d'étude spécialisé ?

○ Connaissez-vous les contraintes administratives (proximité d'un bâtiment classé, ERP, …) ?

○ Comment trouver des artisans consciencieux ?

○ Comment disposer de devis sérieux et détaillés, ... mais compréhensibles ?

○ Comment vous assurer de la fiabilité de l’entreprise du batiment et de la qualité de son travail ?

○ L'artisan respectera-t-il les délais ?

○ La société risque-t-elle de mettre la clef sous la porte, sans finir les travaux ?

○ Comment vous garantir, en cas de défaillance de l’entreprise dans les 10 ans ?

○ Après la fin des travaux, l’artisan se déplacera-t-il pour régler les éventuelles petites imperfections ?







NOS ENGAGEMENTS

►Vous faire gagner du temps

○ Vous contacter dans les 24h suivant votre demande

○ Identifier les compétences requises (bureau d'études, maîtrise d'oeuvre, ...)

○ Présélectionner des entreprises (sinon référencer un nouvelle entreprise nécessite 2 mois en moyenne)

○ Organiser les visites et les regrouper

○ Relancer les artisans pour obtenir les devis dans les 10 jours

○ Vérifier et faire corriger les devis, afin d’éviter les allers-retours inutiles

○ Vous assister dans vos démarches administratives



►Vous faire gagner de l'argent

○ Garantir des prix justes, grâce à une mise en concurrence impartiale des artisans

○ Identifier les postes les moins essentiels, afin d'optimiser votre enveloppe budgétaire

○ Négocier les prix des devis (utiliser certains mois creux de l'année, ...)

○ Négocier les prix auprès des fournisseurs de matériaux ou de matériels

○ Identifier les aides financières

○ Vous aider à monter les dossiers administratifs ou de demandes d’aides

○ Vous aider à compléter votre financement



► Vous apporter de la sécurité et de la sérénité

○ Trouver des artisans compétents et disponibles

○ Vous décrypter les devis, pour une comparaison objective, avec ceux que vous avez déjà

○ Vous proposer d'éventuelles alternatives techniques

○ Valider l'adéquation du devis avec vos besoins

(éviter les erreurs, les opérations superflues ou les quantités surévaluées)

○ Fournir un dossier administratif complet sur chaque entreprise

○ Transmettre l'assurance décennale et vérifier que CHAQUE élément du devis y soit couvert

○ Exposer une analyse financière, s'appuyant sur un organisme de cotation spécialisé et indépendant

○ Vous présenter une enquête de satisfaction d'au moins 3 clients pour chaque artisan

○ Ne vous communiquer que des entreprises engagées, ayant signé notre charte de référencement

○ Mettre sous surveillance financière chaque entreprise (mise sous suivi de privilège)



POUR NOUS CONTACTER :

http://www.QuietudeTravaux.fr

Contact@QuietudeTravaux.fr

09.80.81.34.43 (Appel local)

06.959.88.200