Rachel BOISSEAU

Mon parcours professionnel reste atypique et s'est orienté vers diverses activités riches et variées avec comme perspective, une constante évolution.



Un début de carrière dans les métiers de la vente pendant 10 ans en passant par l'animation de nouveaux produits sur le marché puis la vente en magasin avec une poursuite du métier en qualité de responsable de magasin (2 vendeurs sous ma responsabilité).



Une opportunité d'exercer le métier d'entraîneur dans un domaine qui était ma passion, le patinage artistique. J'ai eu l'occasion de transmettre mes connaissances et mener des équipes vers la réussite en compétitions.



Une nouvelle organisation de vie m'a orienté vers le métier d'assistante de direction où des missions riches m'ont été confiées. 14 ans d’expérience en tant qu'assistante de direction où le quotidien m'a beaucoup apporté tant sur le plan professionnel que sur le plan humain.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Ecoute et Compréhensibilité

Réactif et organisé

Projets transversaux

Dynamique et très attachée aux résultats

Organisation d'évènements

Gestion de projets

Communication

Assistante de direction

Sport

Digital

Médias

Créativité

WEB

Création de concepts