Rigoureux, réfléchi et dynamique, les nombreuses expériences acquises

m’ont permis de bâtir et développer de solides compétences en

management de la logistique



Mes compétences :

Approvisionnement

Ordonnancement et lancement

Planification

Lean Manufacturing

Gestion de projet

Microsoft Excel

Microsoft Word

Pilotage d'activité

Gestion des stocks

Exploitation logistique

SAP