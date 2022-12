Rachid CHIKH

Je suis actuellement professeur d'EIST (enseignements intégrés des sciences et techniques) en collège dans la commune de Béziers dans le département de l'Hérault.

Je souhaite développer en parallèle de ma profession l'activité d'animateur scientifique et technique. Ma motivation première est d'avoir la possibilité d'encadrer des groupes d'enfants ou d'adolescents hors du cadre institutionnel de l'éducation nationale. La deuxième est d'avoir la possibilité de construire des ponts entre deux univers : celui de l'animation scientifique et celui de l'enseignement des sciences. Je pense que l'animateur et le professeur ont à apprendre l'un de l'autre dans le respect de l'identité professionnelle de chacun.



