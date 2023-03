Rachid ZENOUD

Fort d’une expérience professionnelle de onze ans au cours de laquelle j’ai, notamment, acquis de solides compétences dans le montage de projets et l’encadrement d’équipes, je souhaite mettre l’ensemble de mon énergie au service du développement d'une entreprise. Actif de le domaine associatif depuis 2001, mon parcours polyvalent, me permet d’œuvrer dans divers secteurs d’activités, aussi bien dans un monde d’entreprise que dans l’associatif, tout en précisant que je considère ces deux domaines comme des activités professionnelles.



D’une forte aisance en matière de communication et doté d’un profond sens du relationnel et du travail en équipe, grâce à ma formation commercial et marketing, mes nombreuses affectations m'ont permis de collaborer, entre autre, à l’obtention de la certification ISO 9001 version 2000 pour l'entreprise Etinord (Groupe stratus Packaging),la Délégation Générale pour l’Armement (Ministère de la Défense) ainsi que le suivi du système de management de la qualité.



Un CV éclectique pour une formation pluridisciplinaire et une expérience professionnelle riche et variée. Je serais ravi d'élargir mon cercle professionnel et, pourquoi pas, de collaborer avec chacun de mes contacts Viadeo.



N'hésitez pas à me contacter si besoin.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Qualité

Organisation

Internet

Gestion administrative

Web

Marketing

Publicité

Print