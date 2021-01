Radouane SBAA

* Avril 2004 - Juin 2011 :

Recruté chez Logica (anciennement UNILOG), j'y suis intervenu en tant que concepteur d’applications dans le domaine Aérospatial pour AIRBUS et ASTRIUM.

J’ai développé au cours de mes missions des compétences techniques SAP NetWeaver (SAP R/3, SAP WebDynpro, SAP BW, iDoc) et croisé plusieurs modules fonctionnels SAP (QM, FI, CO, PS, MM, PP, SD)



* Depuis Juillet 2011 :

Recruté chez SOPRA.



* Mon expertise sur SAP me permet de former et d’encadrer des équipes de développement ainsi que de coordonner les actions de plusieurs équipes (technique, fonctionnels, intégrations projet).



Mes compétences :

SAP R/3

Sap bw

SAP Netweaver

ABAP

JAVA

BSP

ABAP OO

VBA

VB

SAP Web Dynpro JAVA

SAP Web Dynpro ABAP

BADI

SAP iDoc

Expert Technique

Coordinateur Technique

Formateur

SAP