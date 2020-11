Raffaella TONCELLI

De formation scientifique, ma vie professionnelle sest développée autour de deux centres dintérêt : la transmission des savoirs et savoir-faire et la recherche scientifique.



Après de multiples expériences dans le milieu universitaire et dans des agences de communication en qualité de chef de projet, j'ai intégré en 2012 la coopérative dactivités et demploi Coopaname, la plus grande CAE de France. De 2012 à 2019 j'ai été en charge de laccompagnement des porteurs de projets résidants dans le département de la Seine Saint-Denis, et des relations avec les partenaires et les institutions locaux. Jai également travaillé sur plusieurs projets de sensibilisation, formation et accompagnement à la coopération et à la création dactivité : « Piments 93 » (Plate-forme Initiative et Mobilisation (des jeunes) pour ENTreprendre Solidairement), soutenu par la communauté dagglomération Terres de France et qui propose un accompagnement coopératif et solidaire aux créateurs dactivités de moins de 30 ans; le projet "Coop' en 8", en collaboration avec l'Université Paris 8; l'espace collaboratif Pointcarré, à Saint Denis; les formations des coopérateurs et la mise en place d'outils pour un accompagnement collectif...



Depuis novembre 2018 j'ai quitté mes fonctions de coordination à Coopaname, tout en restant associée de la structure. Je travaille actuellement à l'agence de communication Multiservices, où je suis responsable du marché italien.



Jaime transmettre mes compétences scientifiques et dans mon temps libre je me consacre à la communication scientifique et à la vulgarisation des sciences. Dans cet esprit, j'ai créé une association basée à Vincennes (www.monecoledessciences.fr) qui soccupe de promouvoir les sciences auprès des plus jeunes, au travers des ateliers scientifiques.



Mes compétences :

Communication

Vulgarisation scientifique

Gestion de projet

Accompagnement de projet