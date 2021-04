Raphael BOUQUEAU

Ingénieur d'application au sein de la société Nalco, jai pu mettre en pratique mes connaissances afin de contrôler le traitement des eaux de diverses applications et vérifier la qualité du traitement grâce à la mise en œuvre danalyses quotidiennes.



Par ailleurs, les différentes missions que lon ma confiées mont permis de travailler en équipe avec des ingénieurs et des techniciens, de rechercher la satisfaction de clients exigeants et de développer les nouvelles technologies dans des projets doptimisation. Cette expérience a confirmé mon intérêt pour le secteur du traitement des eaux, et la maîtrise des risques environnementaux.



Je souhaiterais poursuivre cette activité dans le cadre de mon parcours professionnel afin de contribuer à l'obtention des objectifs liés au traitement des eaux.



Mes compétences :

Traitement des eaux

Relations clients

Sécurité

Analyses physico chimiques

Optimisation des process

Traitement des poussières

Microsoft Office

Solidworks

NI Multisim

Java Enterprise Edition

Calibration

Audit