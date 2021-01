Raphael CHABRE

Sportif multidisciplinaire pratiquant passionné

Animé par l'empathie, je me bat pour casser les codes élitistes physiques et sportifs pour que le sport soit ouvert au plus grand nombre et redevienne Source de plaisirs et bien être

Convivial , un enthousiasme communicatif dans le travail , véritable animateur ,

je pratique un management de proximité ou l'esprit d'équipe et la cohésion sont les mots d'ordre , ainsi je veille sur l'épanouissement et le développement des capacités dans un objectif de santé générale



Autonome et rigoureux , garant de la sécurité des pratiquants au quotidien , je gère mon centre de profit en parfaite coordination avec ma hiérarchie.

Je suis un collaborateur solide et agréable sur qui compter .