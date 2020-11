Raphaël CHOISI

Bonjour,

Pendant mes 17 ans d'expérience, les secteurs d'activités où j'ai exercé sont: l'oil & gas, l'industrie, le BTP et le Nucléaire.



Au sein d'un Projet je suis compétent pour :

Assurer la gestion, le suivi et le reporting des Délivrables de Management.

Garantir la conformité de la Documentation du Contractor/ Vendors avec les spécifications du Client.

Mettre en œuvre les procédures de gestion documentaire du Projet.

Utiliser l'outil d'EDMS en lien avec les procédures Projet.

Assurer la gestion de la plateforme de GED (flux entrants/sortants documents et commentaires)

Participer à un groupe de travail dans le process de la Documentation globale.

Être le support et formateur des utilisateurs sur sur les bonnes pratiques d'utilisation de la base de données Projet.

Préparer et livrer les dossiers de fin d'affaires à destination du Client (papier/électronique).

Faire l'archivage des documents du Projet selon la procédure d'archivage .



Je possède un excellent relationnel pour répondre aux multiples attentes des équipes Projet ainsi que l'aisance de travail dans un environnement complexe et multiculturel.



Mes compétences :

Souci de qualité, de contrôle et de suivi jusqu'à

Autonome, orienté client et à l'aise lors du travail en équipe

Assistance quotidienne des utilisateurs de la GED

Microsoft SharePoint

GED: ProjectWise, Alair, Unik, SmartPlant, Aconex, Page, Dams, Cdoc, P