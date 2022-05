Raphael HOMAT

Enseignant d'EPS depuis 2005, je suis détaché auprès d'une école d'ingénieurs d'Angers depuis 2009.

Titulaire d'un DEA Sport et Performance et d'un DU Préparation Mentale et Psychologie du Sportif,

j'accompagne certains étudiants et sportifs de haut niveau professionnels en préparation mentale (athlétisme, football, natation, cyclisme,...).



J'interviens également auprès d'un public "non-sportif", étudiants, salariés, entrepreneurs autour des questions de gestion du stress, fixation d'objectifs, relaxation, gestion émotionnelle, confiance en soi.



Animateur de la commission préparation mentale de l'APSCGE (Activités physiques et sportives de la conférence des grandes écoles).