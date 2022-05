Raphael JAUVIN

Plus de 20 années d’expérience dans la gestion de projets novateurs, dans les domaines TI et des réseaux sans fil en Europe et aux Etats-Unis. Les 5 dernières années ont été consacrées à l’analyse, la conception et à l’implémentation de solutions sécurisées sans fil (réseaux 3G), dont l’accès sécurisé aux réseaux d’entreprises pour les nomades et les applications WiFi et RFID. Excellente connaissance des processus d’implémentation d’applications M-Paiement (NFC), RFID pour les besoins verticaux en industrie et des offres de Services de Sécurité pour solutions mobiles. Possède une carte de séjour et de travail Européenne valide et permanente, ainsi qu’un permis de conduire Français et international.



Langues etrangeres

Français et Anglais, maternelle au Canada – Espagnol, avancé, vécu 6 années au Mexique – Allemand, évolution rapide avec une formation continue de Goethe-Institut.



Mes compétences :

CCSK

Cissp

Risque management

Smartcard

Biométrie

Passport

Architecture

NFC

Sécurité informatique

Gestion équipe support IT