Raphael JOUIN

Responsable Qualité Sécurité Environnement Formation

ThyssenKrupp Ascenseurs



Animation d'une équipe pluridisciplinaire

Basé au siège - Angers (49) sous la responsabilité du Directeur Sécurité et Process Opérationnels



Missions assurées en collaboration avec les Directions Sécurité Europe et Monde, la Direction Générale France et pour le réseau opérationnel ( 52 agences et directions régionales - 2800 pers.)



Mes compétences :

Management d'équipe

Motivation

Rigueur

Management QHSE

Audits sécurité, qualité

Agrément IPRP

Organisation

