Raphael KASPRZYK

Dans le monde du développement et de l'électronique, depuis plus de 13 ans, j'ai eu au cours de mes expériences à concevoir, définir et conduire des projets sur des applications innovantes et d'amélioration de produits.



Commençant par 5 années à Toulouse et entouré d'équipes hyper-compétentes, les domaines aéronautique et spatial m'ont formé à la rigueur dans le design, à la gestion de la qualité et du référentiel documentaire.

Le milieu de l'automobile a complété ma formation par l'intégration des contraintes de coûts, de planification et de management.



En poste dans une grande société, j'ai alors démissionné pour des raisons familiales.



Depuis 8 ans dans la région marseillaise, j'ai toujours recherché le côté polyvalent et réactif des PME et ceci quelque soit leur forme (création, essaimage, pérenisation) et leur domaine d'activités. Dans le but de mettre en application directe mes connaissances techniques mais aussi d'étendre mon champ d'application à la partie managériale de l'entreprise.



Mon étroite collaboration avec les Directions, les services de production et commercial, mes relations directes avec les clients et fournisseurs, m'ont permis d'éprouver mon sens des priorités et mon goût pour le travail d'équipe.



Fort de ces expériences, je souhaite aujourd'hui valoriser mes compétences dans des projets de plus grandes envergures ou dans une société à taille internationale.



Mes compétences :

Automobile

Conception

Developpement industriel

Electronique

Electronique numérique

spatial

VHDL