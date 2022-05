Raphaël KNOERR

Actuellement consultant scientifique, je mets mes compétences scientifiques et techniques au service des entreprises dans le cadre de la valorisation de leur activité au titre des dispositifs de financement de leur innovation (Crédits d'Impôt Recherche et Innovation, Jeune Entreprise Innovante, Subventions BPI, etc.).



Mes compétences :

Chimie Analytique

Formulation

Recherche et Développement

Chimie inorganique

financement de la recherche

conseil aux entreprises

nutrition et santé animale